Maffashion do tej pory miała tylko lekko rozjaśnione włosy. Już jakiś czas temu ścięła swoje długie włosy, ale teraz już prawie całkiem przefarbowała się na jasny blond, a do tego zaczyna nosić loki. Ciekawe, co na to Jessica Mercedes? Pamiętacie zabawny zatarg między blogerkami, które spierały się o to, która pierwsza wpadła na pomysł ścięcia włosów :)? Teraz chyba nie ma wątpliwości, że Jessica od dawna jest blondynką i loki zaczęła nosić wcześniej niż Maffashion.

Reklama

A jak w lokach prezentuje się Maffashion?

Instagram

Według nas Maffashion wygląda poważniej niż z prostymi włosami. Nie można jej teraz zarzucić, że wygląda jak 15-latka, co po ścięciu włosów wytykała jej mama. Ogólnie Maffashion dała się ponieść modzie na blond jak wiele polskich gwiazd z Anią Lewandowską czy Ewą Chodakowską na czele, które rozjaśniły włosy. Pytanie: kto następny zostanie blondynką?

Zobacz także

Zobacz także: komu pasuje truskawkowy blond

A Wy wolicie Maffashion w wyprostowanych włosach czy w lokach?

Instagram

Reklama

Dla porównania tak wygląda Jessica Mercedes w blond lokach.