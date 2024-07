2 z 5

Czy czarny total look to wyświechtany stereotyp? Nic bardziej mylnego, pod warunkiem że zestawicie w nim kontrastujące fasony, tekstury i tkaniny. Maffashion postawiła na luźny, dwurzędowy garnitur piżamowy z czarnej, prześwitującej koronki. To spersonalizowany projekt polskiej marki The Beast. Miło słyszeć, że ikona stylu pokroju Maffashion pokazuje się w ubraniach z metką „made in Poland"!

Jego luźne ramiona, głęboki dekolt i pasująca minispódniczka kojarzą się z seksownym, buduarowym stylem, który w takiej czy innej postaci podbił wybiegi na wiosnę/lato 17. Marzy się Wam taki garnitur? Marynarka, którą ma na sobie blogerka kosztuje 580 zł, natomiast identyczna spódnica w dłuższej wersji to wydatek rzędu 380 zł.