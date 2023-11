2 z 3

Anna Lewandowska, gdy ma tylko czas i możliwość, chętnie pojawia się na warszawskich salonach. Oczywiście jej obecność zawsze wzbudza ogromne emocje i tak było i tym razem. Anna Lewandowska postawiła na prosty look, ale równie modny! Trenerka wybrała żółty total look na gorze, a przypomnijmy, że to jednej z najmodniejszych kolorów tego sezonu. Intensywną barwę wyciszyła czarnym dołem w postaci seksownych szortów i sandałów na szpilkach. Stylizację Anny Lewandowskiej w prosty i tani sposób można skopiować, dobierając podobne ubrania z sieciówek.