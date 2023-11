1 z 13

Odkąd Meghan Markle stała się częścią brytyjskiej rodziny królewskiej, jej garderoba stała się obiektem skrupulatnej analizy całego świata. Fani royalsów i branża mody dokładnie przygląda się każdemu wyborowi jaki podejmuje księżna Sussex – szczególnie jeśli łamie przy tym słynny królewski protokół. Najprawdopodobniej czerpiąc inspiracje z księżnej Kate, Meghan wybiera teraz niemalże wyłącznie gładkie, eleganckie sukienki o luźnej sylwetce i neutralnej kolorystyce.

Choć (na szczęście) królewski protokół nie obowiązuje zwykłych śmiertelników, nie oznacza to, że nie mozemy włączyć nieco królewskiego szyku do codziennej garderoby. Dlatego przetrząsnęliśmy dla was letnie wyprzedaże w poszukiwaniu sukienek, których nie powstydziłaby się Meghan. Królowa byłaby dumna.

