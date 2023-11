1 z 12

Wiemy już, kiedy wyprzedaże ruszają w większości waszych ulubionych sieciówek. Od Reserved aż po H&M, w naszych poradnikach znajdziecie wszystko czego musicie wiedzieć o nadchodzących (i trwających już) letnich wyprzedażach.

Więcej: Letnie wyprzedaże 2018: mamy kalendarz przecen dla PONAD STU sklepów!

Jedną z najbardziej wyczekiwanych wyprzedaży jest oczywiście Zara. Niestety hiszpańska sieciówka do ostatniej chwili trzyma nas w niepewności i nie zdradza terminów przecen. Jednak jeśli przyjrzymy się datom z poprzednich lat, możemy wywnioskować, że wyprzedaż letnia w Zarze 2018 rusza już w czwartek 22 czerwca.

Więcej: Kiedy startują letnie wyprzedaże? Ile można oszczędzić? Oto nasz wyprzedażowy PORADNIK

Wszyscy doskonale wiemy, że najgorętsze elementy letniej kolekcji w hiszpańskiej sieciówce nie będą zalegały na półkach długo po przecenie. Bez planu bitwy ani rusz. Dlatego przygotowaliśmy dla was przegląd rzeczy, na które warto polować. Co zniknie najszybciej z półek? Na czym zaoszczędzicie najwięcej? Co posłuży wam przez lata bez względu na trendy?

Więcej: Już za moment letnie wyprzedaże! Te rzeczy znikną z półek najszybciej SHOPPING

W tym materiale przyglądamy się letnim butom. Od klapek aż po letnie sandałki wybraliśmy najlepsze pary z Zary, które z pewnością będą cieszyć się popularnością podczas wyprzedaży. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby je zobaczyć.

Więcej: Rzućcie wszystko co robicie! Wystartowała letnia wyprzedaż w H&M! Na tych rzeczach oszczędzicie najwięcej!