Koniec kalendarzowego lata nie jest równoznaczny z koniecznością zrezygnowania z letnich ubrań i akcesoriów. Jesienią z powodzeniem można nosić letnie sukienki, które dobrze współgrają z marynarkami, ramoneskami i trenczami. Do stylizacji casualowej można założyć ciepłe rajstopy, torebkę w jesiennej tonacji kolorystycznej, a także masywne buty, np. botki lub kozaki overknee.

Chociaż astronomiczne lato w Polsce zaczyna się 21 czerwca, a kończy 23 września, tak naprawdę tylko w lipcu i sierpniu termometr wskazuje temperaturę powyżej 30 stopni. Na takie upały najlepiej sprawdzają się sukienki z przewiewnych materiałów, np. lnu, bawełny i jedwabiu.

Okrycie wierzchnie do sukienki letniej

Osoby, które cenią sobie praktyczne rozwiązania, z całą pewnością chcą jak najdłużej nosić swoje ulubione ubrania. Letnią, wykonaną z przewiewnej tkaniny, sukienkę można zakładać również wczesną i późną jesienią. Obowiązkowym elementem stylizacji jesiennej z sukienką letnią są okrycia wierzchnie. W zależności od kroju sukienki dobrze sprawdzi się: krótki żakiet tweedowy; długa, luźna marynarka; kurtka ramoneska lub klasyczny trencz.

Jesienne buty do zwiewnej sukienki letniej

Jesienią do sukienki wykonanej z przewiewnego materiału najlepiej założyć rajstopy. Wczesną jesienią sprawdzą się rajstopy w kolorze beżowym, natomiast w późniejszym okresie zaleca się założenie czarnych rajstop. Z letnią sukienką dobrze współgrają buty jesienne – najlepiej na wysokim obcasie lub słupku. Mogą to być, np. krótkie botki na klocku, botki typu peep toe czy kozaki overknee. Ciekawym pomysłem jest również założenie do tego typu sukienki kaloszy, które idealnie sprawdzą się w deszczowy dzień.

Akcesoria do letniej sukienki

W celu zniwelowania typowo letniego charakteru sukienki z cienkiej tkaniny można założyć do niej torebkę listonoszkę lub dużą torbę, np. typu shopper bag. Można pomyśleć również o torbie typu worek lub supermodnym plecaku. Oprócz tego do letniej sukienki można założyć zwiewną apaszkę lub gruby i ciepły szal. Niekiedy dobrze sprawdzi się również szeroki pasek, który ładnie podkreśli talię. Warto pomyśleć również o biżuterii w kolorach jesieni: bordowym, brązowym i ciemnozielonym.