Za oknem zima, a na czerwonych dywanach… gorące lato. Lady Gaga, Kate Hudson i uczestniczka „Top Model” Jagoda Judzińska pokazały się ostatnio w eleganckich, białych garniturach noszonych na gołe ciało! Lady Gaga i Kate Hudson zdecydowały się na model z szerokimi spodniami. Uczestniczka „Top Model” Jagoda Judzińska wybrała z kolei wąskie spodnie za kostkę. Zestawiła je z czarnymi sandałkami na wysokiej szpilce. Naszym zdaniem wygląda stylowo i bardzo seksownie. Zgadzacie się z nami?!

Naszym zdaniem to idealny trend na karnawałowe imprezy! A wy, jak go oceniacie? Białe garnitury na gołe ciało? Hot or not? ZAGŁOSUJCIE

Lady Gaga do swojego dwurzędowego garnituru założyła czarno-białe okulary Maison Margiela.

East News

Kate Hudson w białym garniturze marki Brandon Maxwell.

ons.pl

Jagoda Judzińska na pokazie Roberta Kupisza.

ons.pl