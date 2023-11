Zimne poranki? Mamy na to rozwiązanie za równe 99 złotych! Jeśli tak jak my należysz do zmarzluchów, dobrze trafiłaś. W sezonie zimowym 2019/2020 najmocniejszym trendem będą puchowe kurtki typu puffer. Projektanci lansują je na wybiegach i ich projekty mówią wprost: "Im większa, tym lepsza!" - mowa oczywiście u kurtce! Dlatego jeśli w swojej szafie nie ma jeszcze kurtki puffer, biegnij do... Sinsay! Marka odzieżowa wypuściła na rynek kurtkę, która wygląda jakby wyszła spod rąk projektanta, a kosztuje grosze!

Kurtka puffer - dlaczego warto ją kupić zimą 2019?

Zobacz nasze propozycje i zdecyduj - czy wolisz marznąć w cienkim płaszczyku czy grzać się w ciepłej puchówce! My już wybraliśmy - zdecydowanie drugą opcję! ;)

Krótka kurtka puffa z kieszeniami jest nadal dostępna w sklepach, kosztuje zaledwie 99 złotych. Zdecydowanym hitem jest puffa w kolorze pudrowego różu...

Ale naszym wyborem jest ten kolor - nieco zgaszony ceglasty. Ważnym elementem kurtki jest kołnierz, który ochroni nas przed mrozami, ale i duże kwadratowe kieszenie - ten akcent sprawia, że puffer wygląda niezwykle stylowo i wpisuje się w zimowe trendy.

W tym sezonie nie martwcie się o to, że kurtki typu puffer będą was pogrubiać - na górze ma się dziać! Oversize jest teraz w modzie! Jeśli chcesz zachować proporcję - to oversizowej góry wybierz zwężane spodnie.