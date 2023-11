1 z 38

W tej kurtce nie znikniecie w żadnej zaspie i nie pochłonie was nawet najgorsza śnieżyca. To, że wielka, przytulna i kompletnie izolująca od mrozu puchówka to najpraktyczniejsze z możliwych ubrań wierzchnich to oczywiście nie odkrycie Ameryki. Jednak tego sezonu dzięki wyobraźni (no i uprzejmości wobec mieszkańców krajów, w których temperatura rzeczywiście spada poniżej zera) marek takich jak Vetements, Balenciaga czy polskie MMC, poczciwa, kojarząca się ze stokiem narciarskim w latach 90. puchówka nabrała bezprecedensowego szyku.

Jak wygląda modna puchówka A.D. 2017? Tegoroczna moda kompletnie zmutowała starą, dobrą kurtkę dodając do niej kołnierze ze stójką, przeskalowane, długie rękawy, asymetryczne kroje i znacznie skrócone fasony. Mogą być kolorowe jak cukierki (lub świąteczne bombki, właściwie to nie obrazilibyśmy się za jedną z tych kurtek pod choinką) i niektóre z nich są nawet we wszechobecnym tego sezonu welurze.

Bez zbędnych ceregieli zapraszamy do naszej galerii. Od ekstrawaganckich designerskich numerów aż po supertanie hity z sieciówek w kolorach cukierków – oto ostateczny przegląd puchówek na jesień/zimę 17.

