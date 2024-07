2 z 6

Jak doszło do tej ekscytującej sytuacji? Gosia Baczyńska w rozmowie z Party.pl potwierdziła, że przed wizytą w Polsce księżna Cambridge przeprowadzała research projektantów znad Wisły. Księżna zdecydowała się na białą sukienkę koktajlową midi z architektonicznymi, czarnymi detalami z kolekcji Back to the Future na sezon jesień/zima 16.