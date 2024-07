W wakacyjnej kosmetyczce powinny znaleźć się tylko te produkty, bez których nie można się obejść. Najlepiej wyposażyć się w mini wersje kosmetyków lub przelać je do mniejszych pojemników. Zasada ta dotyczy również produktów do makijażu: zamiast palety różów, bronzerów i rozświetlaczy warto postawić się jeden kosmetyk o właściwościach wszystkich trzech.

Zarówno przy pakowaniu walizki, jak i kosmetyczki należy wziąć pod uwagę długość wakacji, środek transportu i prognozę pogody w docelowym miejscu podróży. Podczas górskich wędrówek, kiedy bagaż nosi się na plecach niemal przez cały czas, lepiej zabrać kilka niezbędnych kosmetyków: krem, mydło, mały szampon, szczoteczka i pasta do zębów – w zupełności wystarczą.

Kosmetyki do samolotu

Podczas podróżowania samolotem warto zabrać dwie kosmetyczki – jedną do bagażu rejestrowanego, drugą - do podręcznego. W pierwszej z nich powinna znaleźć się przede wszystkim woda termalna, preparat do demakijażu, szampon, odżywka, płyn do higieny intymnej, żel pod prysznic, krem do twarzy i balsam lub mleczko do ciała. Należy również wyposażyć się w niezbędne akcesoria: patyczki i waciki. Większość linii lotniczych nie wprowadza ograniczeń w pojemności produktów pakowanych do bagażu rejestrowanego. Natomiast maksymalna objętość kosmetyków płynnych, zabieranych na pokład samolotu, nie może przekraczać 100 ml. Wobec tego warto zainteresować się dostępnymi w drogeriach mini wersjami tych kosmetyków lub kupić pojemniki o wymaganej obojętności. W bagażu podręcznym dobrze sprawdzi się przezroczysta kosmetyczka, w której wszystkie produkty są widoczne, co znacznie ułatwia poszukiwanie konkretnego kosmetyku i jest wygodne podczas kontroli bagażu.

Kosmetyki w góry

W góry powinno się zabierać tylko te produkty, które są naprawdę niezbędne: żel dezynfekujący do rąk, sztyft przeciw odciskom, pomadkę nawilżającą, krem z filtrem UV, wodę termalną i opcjonalnie nawilżane chusteczki. Na kilkudniową wycieczkę w góry należy zabrać także mydło, antyperspirant, składaną szczoteczkę i małą pastę do zębów. Dobrze sprawdzi się także suchy szampon do włosów, dzięki, któremu szybko można odświeżyć włosy bez użycia wody.

Kosmetyki w ciepłe kraje

Na wakacjach w ciepłych krajach bądź w lecie niezbędne są kremy z wysokim filtrem i produkty mocno nawilżające. Dobrze sprawdzą się także chłodzące kremy po opalaniu, które łagodzą podrażnienia po kąpielach słonecznych. Przy upałach niezastąpiony jest także antyperspirant oraz podstawowe produkty higieniczne: pasta do zębów, szampon do włosów, żel pod prysznic i preparat do higieny intymnej. Spośród gamy produktów do makijażu, na wakacje w ciepłych krajach, warto postawić na kosmetyki wodoodporne.

W kosmetyczce z produktami do makijażu nie może zabraknąć pędzli, najlepiej spakować w nią kilka tych naprawdę niezbędnych – do brwi, pudru, nakładania cieni oraz do konturowania twarzy. Ponadto na wakacje warto również zabrać: podkład, puder, tusz do rzęs, paletkę cieni do powiek oraz paletkę z różem, bronzerem i rozświetlaczem. Śmiało można zrezygnować z pomady do brwi, korektora i eyelinera i zastąpić je innymi produktami. Przykładowo za kosmetyk do malowania brwi może posłużyć brązowy lub czarny cień.

Zabezpieczenie kosmetyków w podróży

Pakując kosmetyki na wakacje należy je zabezpieczyć przed wylaniem lub - w przypadku szklanych pojemników – przed stłuczeniem. Z produktów w plastikowych pojemnikach powinno się wypuścić powietrze, gdyż butelki wykonane z tego tworzywa mogą zwiększyć swoją objętość podczas podróży. Szklane pojemniki najlepiej owinąć folią bąbelkową.