Śmiało można zaryzykować stwierdzeniem, że nie ma obecnie osoby, która nie myślałaby o koronawirusie. Skutki jego istnienia odbijają się na prawie każdej sferze naszego życia od pracy, która w większości przypadków jest teraz zdalna, po ograniczone kontakty towarzyskie i mniej dostępnych miejsc do uprawiania sportu.

Istota codziennego mycia włosów

Jednak unikanie dużych skupisk ludzi i mycie rąk może nie wystarczyć, by ustrzec się przed zarażeniem. Otóż, ogromne ilość bakterii gromadzą się również na włosach. Osadzić się na nich mogą chociażby kropelki śliny. W takiej sytuacji zarażenie może nastąpić, gdy tylko kosmyki będą miały bezpośredni kontakt z ustami, oczami lub nosem, a o to w codziennych warunkach nietrudno. Chociażby na skutek podmuchu wiatru lub podczas położenia głowy na poduszce.

Prawidłowy sposób mycia włosów

Tak, więc codzienne mycie włosów jest teraz nieuniknione. Nie musi to jednak oznaczać narażania ich na wysuszenie. Wystarczy sięgnąć po łagodne i delikatne szampony, pamiętać każdorazowo o odżywce, a raz lub dwa razy w tygodniu nałożyć na nie dodatkowo maskę. Warto również wspomnieć o tym jak prawidłowo myć włosy. Zawsze należy robić to dwukrotnie. Pierwsze mycie jest tylko wstępne i nie usuwa z powierzchni włosów całego brudu i bakterii. Stąd konieczne jest powtórzenie tej czynności. By się nie łamały najlepiej nie kłaść się spać kiedy są mokre. Należy je wysuszyć lub chociaż względnie podsuszyć. Można wykorzystać do tego oczywiście suszarkę, jednak lepszą opcją będzie pozostawienie ich do naturalnego wyschnięcia.

Szampony do 10 zł z Rossmanna

Codzienne mycie włosów nie musi się jednak odbić na stanie naszego portfela. Dobre kosmetyki do włosów, które wykazują odpowiednie właściwości oczyszczające wcale nie muszą być drogie. Oto, kilka przykładów z popularnej sieci drogerii.

Szampon regeneracyjny z wyciągiem z bursztynu do włosów zniszczonych Jantar 9,59 zł

Oparty jest na tradycyjnej recepturze i nie zawiera ani grama parabenów, silikonów i barwników.

Szampon Coffee & Soy Milk Latte Vegan Hair Desserts 19,99 zł (w obecnej promocji 9,99 zł)

Jest wegański i obłędnie pachnie.

Szampon do włosów normalnych pokrzywa zwyczajna Green Pharmacy 8,19 zł (teraz 6,19 zł)

Jego formuła opiera się na ziołach. Poprawia mikrokrążenie skóry głowy i pobudza pracę cebulek włosowych.