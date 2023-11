Piękne włosy to marzenie każdej z nas. Sprawiają, że czujemy się bardziej pewni siebie i zadowoleni z własnego wyglądu. Właśnie dlatego gwiazdom tak bardzo zależy na tym, żeby ich fryzury na czerwonym dywanie prezentowały się perfekcyjnie. Które z nich szczególnie zachwycają i jaki jest ich sekret?

Fryzury gwiazd Hollywood

Celebrytką, która nie ma sobie równych jesli chodzi o włosy, jest piękna Blake Lively. Aktorka często nosi miękkie, długie fale lub prosty kok upięty na linii uszu. Natura obdarzyła ją gęstymi i mocnymi włosami, jednak Blake korzysta także z pomocy stylisty. Trzeba przyznać, że ten spisuje się na medal!

Niekwestionowaną gwiazdą pod względem pięknych włosów jest także Eva Longoria. Aktorka "Gotowych na wszystko" przez lata zachwycała widzów ciemnymi, gęstymi i lśniącymi pasmami. Jej włosy zawsze wyglądały jak po wyjściu od fryzjera. Nie inaczej było na czerwonych dywanach, których jest stałą bywalczynią. Musimy przyznać, że uwielbiamy patrzeć na fryzury Evy!

Trzecie miejsce na podium dbałości o fryzurę zajmuje... Justin Bieber. Jego włosy są zawsze perfekcyjnie wystylizowane, gładkie i lśniące. Na oficjalnych wyjściach wygląda jak prawdziwy model, a tłumy wiernych fanek zdają się potwierdzać tę teorię. Fryzura Biebera nie jest jednak dziełem przypadku. Jego metoda na piękne włosy jest dokładnie taka sama jak Blake Lively i Evy Longorii. Chcecie wiedzieć więcej? Przeczytajcie!

Stylista gwiazd Hollywood

Co łączy posiadaczy najlepszych fryzur w Hollywood? Stylista, który dba o pielęgnację ich włosów! Marc Anthony od ponad 20 lat czesze największe amerykańskie gwiazdy. Pilnuje, by ich włosy wyglądały idealnie zarówno na co dzień, jak i podczas wielkich wyjść. Jest także założycielem marki Marc Anthony, która wytwarza świetne jakościowo kosmetyki. Używa ich we własnych salonach, zapewniając klientom profesjonalną pielęgnację. Jego produkty są dostępne także dla nas! Na które z nich warto zwrócić uwagę?

Kosmetyki od Marca Anthony'ego

Marc Anthony Grow Long to kolekcja kosmetyków, która pomaga zapuścić mocne i zdrowe włosy. Naprawia i regeneruje rozdwajające się końce oraz zapobiega łamaniu się włosów. Luksusowa seria z kofeiną i żeń-szeniem przekształca suche, krnąbrne włosy w piękne i pełne blasku pasma. Nadaje im witalność i zdrowy wygląd. W kolekcji znalazły się: delikatny szampon z witaminą E, błyskawicznie odżywiająca włosy odżywka oraz odżywka bez spłukiwania, która doskonale nawilża, ułatwia rozczesywanie i przygotowuje włosy do zabiegów stylizacyjnych.

Marc Anthony Hydrating Coconut Oil&Shea Butter to regenerująca linia do włosów z olejem kokosowym i masłem Shea. Przywraca włosom blask i witalność oraz zapewnia im niezbędne składniki odżywcze. Dostępne w kolekcji szampon, odżywka oraz krem nawilżający sprawiają, że włosy stają się błyszczące, zdrowe i łatwe do układania. Docenią to posiadaczki rozjaśnianych, cienkich, a także puszących się włosów. Kosmetyki od Marca Anthony'ego nie zawierają szkodliwych sulfatów.

Materiał powstał z udziałem marki Marc Anthony.