Mikroszorty? To nie żart! Szorty tak krótkie, że ich prawie nie widać i tak obcisłe, że podkreślą każdy mankament figury, będą jednym z najmodniejszych fasonów sezonu wiosna/lato 2020.

Do tej pory te ekstremalnie krótkie szorty spotykałyście zazwyczaj na siłowni, albo jako dół w komplecie od bikini. Wiosną i latem 2020 mikroszorty będziecie zakładać wszędzie - nie tylko na siłownię, ale i na spacer z przyjaciółmi czy na randkę.

Trendy wiosna/lato 2020. Jak nosić mikroszorty?

Mikroszorty są niestety zarezerwowane raczej dla posiadaczek zgrabnych nóg. Ale nie martw się! Jeśli nie masz długich nóg jak modelka, ale ćwiczysz regularnie na siłowni, spokojnie możesz je założyć! Masz się w nich czuć po prostu dobrze. Opcja dla mniej odważnych to założenie do szortów czarnych rajstop. Do całości dobierz płaszcz lub oversizową marynarkę - i look zgodny z wiosenno-letnymi trendami gotowy!

Trend na mikroszorty lansuje m.in. Isabel Marant. Jedna z propozycji to białe potargane jeansowe szorty.

EastNews

Propozycja numer dwa to czarne skórzane mikroszorty lansowane przez dom mody Saint Laurent. W połączeniu z czarnym oversizowym płaszczem i brązowymi skórzanymi kozakami tworzą look silnej i pewnej siebie kobiety.

EastNews

Mikroszorty projektu Salvatore Ferragamo uszyte z czerwonej dzianiny to zdecydowanie najwygodniejsza propozycja w naszym zestawieniu, ale i... najodważniejsza. W połączeniu z białymi sneakersami i torbą w rozmiarze XXL stworzą idealny miejski look latem lub wiosną. Odważycie się?

East News