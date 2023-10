Kombinezony są już w trendach od paru sezonów, a tegoroczne pokazy mody utwierdziły nas tylko w przekonaniu, że na wiosnę i lato 2021 będziemy w nich także chodzić. Kombinezony pojawiły się w nowych kolekcjach takich domów mody jak Channel, Colliny Strady czy Marine Serre. Ostatnio na stylizację z kombinezonem w roli głównej zdecydowała się Agnieszka Woźniak-Starak – gwiazda, której nie można odmówić stylu i wyczucia modowej estetyki.

Dziennikarka postawiła na oversizowy kombinezon, który może nam przypominać wojskowy mundur. Na szerokich nogawkach oraz na wysokości biustu wszyte są duże kieszenie z klapami, a przy szyi widzimy sztywny kołnierz. Kobiecości dodaje wzorzysty pasek podkreślający talię. Agnieszka Woźniak-Starak do zielonego kombinezonu dobrała botki oraz brązową torbę typu shoper. Musimy przyznać, że wyglądała bardzo stylowo!

Kombinezon w stylu Agnieszki Woźniak-Starak

Kombinezon o podobnym kroju znajdziemy teraz w sklepie internetowym IVET. To model SELORDA BEIGE wykonany z przyjemnego w dotyku materiału. Kombinezon ma szerokie nogawki, oraz pasek w talii, który podkreśli kobiece kształty. Uwagę przyciąga duży kołnierz oraz kieszenie z klapami. Taki wygodny kombinezon będzie świetnie nadawał się na codzienne, luźne wyjścia oraz wiosenne wycieczki. Kusi też cena – obecnie model SELORDA BEIGE jest na promocji i kosztuje 139 zł.

Jeansowy kombinezon

Szukając kombinezonu o luźnym kroju warto też wejść do Mohito, gdzie znajdziemy piękny jeansowy model. Ten kombinezon jest wiązany w talii, ma klasyczny kołnierz, kieszenie z klapami oraz mankiety na rękawach. Dodatkowo ma wszyty wygodny zamek oraz dodatkowe guziki, dzięki czemu bardzo szybko możemy go na siebie nałożyć. Jeansowy kombinezon będzie świetnie wyglądał ze sneakersami lub trampkami, a w chłodniejsze dni można go także zestawić z botkami na obcasie.

Czerwony kombinezon z falbaną

W Mohito znalazłyśmy także kombinezon, który będzie świetnie nadawał się na eleganckie wyjścia. To czerwony kombinezon Eco Aware, obok którego nie można przejść obojętnie. Jest uszyty z materiału w kolorze nasyconej czerwieni. Uwagę przykuwają także falbany, które będą optycznie powiększały mały biust oraz wyrównywały proporcje ciała u osób z sylwetką typu gruszka. Elegancji dodaje pasek podkreślający talię oraz trójkątny dekolt na plecach.

Elegancki kombinezon

Eleganckiego kombinezonu warto szukać także na stronie sklepu IVET. Nam wpadł w oko ten beżowy wykonany z lejącego się, lekkiego materiału. Kombinezon ma głęboki dekolt, szerokie nogawki oraz wiązany pas w talii, dzięki czemu możemy podkreślić kobiece kształty. Bardzo oryginalnie i elegancko prezentuje się także tył kombinezonu – dwa skrzyżowane pasy. Taki kombinezon może być świetną alternatywą dla eleganckich sukienek weselnych i okolicznościowych. Model PARALDA BEIGE jest teraz na promocji i można go kupić za 50 zł mniej.

Kombinezon o luźnym kroju

Bardzo stylowo prezentuje się także zielony kombinezon uszyty z Reserved. Jest uszyty z lekkiego i przewiewnego materiału, dzięki czemu będzie się świetnie nadawał na cieplejsze dni wiosny. Ma luźne nogawki, gumkę podkreślającą talię oraz rękaw ¾ z delikatną falbaną oraz głęboki dekolt na plecach. Taki kombinezon można zestawić z eleganckimi sandałami na obcasie, balerinami czy trampkami lub sneakersami.

Kombinezon na ramiączkach

Model z Sinsaya to propozycja dla tych, który lubią miejskie stylizacje. Kombinezon ma regulowane ramiączka, dekolt w serek oraz delikatny pasek podkreślający talię. Dla wygody są także wszyte dwie kieszenie, w których można schować m.in. telefon. Kombinezon będzie świetnie wyglądał w połączeniu z kurką jeansową czy ramoneską, a w upalne dni można dobrać do niego jedynie lekkie sandały czy klapki.

Eleganckie, sportowe, miejskie lub z romantycznymi falbanami – wybór kombinezonów jest tak duży, że każda z nas powinna znaleźć idealny fason dla siebie!