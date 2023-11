1 z 14

Czy założylibyście sweter… swojej dziewczyny? A może wymieniłybyście się jeansami ze swoim chłopakiem? Za chwilę zobaczycie nową linię marki Levi's, która sprawi, że inaczej spojrzycie na kwestię podziału ubrań na damskie i męskie.

Coraz więcej marek decyduje się otworzyć na coraz bardziej powszechną tendencję i wypuszcza kolekcje, w których odrzuca konwencjonalne podziały na płeć. Po liniach Zary, H&Mu czy szwedzkiej sieciówki Weekday, własną linię uniseksowych ubrań wypuszcza kultowa amerykańska marka Levi's.

Nie da się ukryć, że świat mody ma bardzo postępowe podejście do płci. Projektantka Rei Kawakubo jest dobrym przykładem: jej butik Dover Street Market jest otwartą przestrzenią, omijającą typowy model, w którym dzielimy kolekcje na męskie i damskie. Z kolei awangardowy projektant Rick Owens w swoich projektach stosuje kreatywne drapowania i krawieckie tricki, którymi kreuje androgyniczny gang ponad podziałami płciowymi.

Androgyniczna moda nieograniczona przez konwencje płciowości to coś więcej niż chwilowy trend. Ikony stylu takie jak Annie Lennox, Prince, David Bowie, a ostatnio raper Mykki Blanco wsławiły się otwartością na kwestie uniseksowego stylu ubierania się. Z kolei na okładce wrześniowego Vogue'a Gigi Hadid i Zayn Malik otwarcie deklarują, że należą do nowego pokolenia, które nie uznaje podziałów na płeć w modzie.

Tej jesieni w promowanej pod hasłem „Unisex For Everyone" linii Levi's Line 8 znajdziecie miks nostalgicznego, streetwearu ze współczesnymi sylwetkami w inspirowanych style retro kolorach – a wszystko to skierowane do obojga płci. Spodnie, t-shirty, kurtki i czapki w jeansie czy sztruksie w neutralne nadruki mogą stać się fundamentami garderoby każdego – bez względu na płeć. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć całą uniseksową kolekcję marki Levi's.

Kolekcja Levi's Line 8 jest dostępna w TFH Koncept przy ul. Szpitalnej 8 w Warszawie