Największa siła napędowa ironicznego trendu na retro marki z lat 90.? Pokaz Vetements! W swojej kolekcji na wiosnę/lato 17, pokazanej w paryskiej galerii Lafayette podczas tygodnia mody couture, ten francuski kolektyw (przewodzi mu Demna Gvasalia, a jego prawa ręka to kultowa stylistka Lotta Volkowa) zaprezentował kolaboracje z… 17 markami. Według nas, najciekawszą z nich był amerykański klasyk, Levi's. Chociaż nagłówki bez wątpienia podbiły jeansy z suwakami na pupie, to w kolekcji Vetements pokazało także zdekonstruowaną wersję klasycznej, jeansowej kurtki Levi's. Tak czy siak, zapoczątkowało to lawinę hajpu na amerykańską markę.