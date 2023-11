5 z 5

Para szortów z kryształkami Swarovskiego będzie was kosztowała zaledwie 9 tys. zł, z kolei różowa bluza z kapturem to wydatek rzędu 4777 zł. Na dodatek, każdy z elementów możecie spersonalizować dodając na plecach wasze imię – oczywiście z kryształów. Pierwsza partia kolekcji jest już dostępna na Farfetch – natomiast diamentowy kombinezon ma być dostępny jesienią. Co wy na to?