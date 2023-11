1 z 5

Dawno temu, w odległej galaktyce postanowiono, że powstanie kolekcja obcasów stworzona przez Christiana Louboutina i Disney inspirowana filmem „Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi". Dlatego że – myśląc o intergalatycznych rejsach i wojnach z rebeliantami – pierwsze co nam przychodzi do głowy to „które szpilki pasują do mojego miecza świetlnego?"

W wyniku współpracy projektanta i studia filmowego powstała kolekcja czterech szpilek inspiorwanych głównymi bohaterkami nowego filmu: Rey, admirał Holdo, kapitan Phasma, Rose Tico. Wszystkie pary zostały wystawione na aukcję do 20 grudnia, a część wpływów ze sprzedaży zostanie przeznaczona na organizację Starlight Children's Foundation, która wspiera śmiertelnie chore dzieci.

I chociaż już same limitowane buty podpisane przez projektanta i odpowiadającą modelowi aktorkę to fajny prezent – to nie wszystko co dostaniecie w pakiecie. Zwycięzcy każdej z aukcji dostaną dwie pary wylicytowanych butów oraz zaproszenie do wytwórni Lucasfilm z wycieczką po studiu i specjalnym screeningiem filmu „Ostatni Jedi" 16 stycznia. Nie, przelot i hotel nie są wliczone w cenę ;-). Obecnie licytujący proponują kwoty w granicach 11600 zł, jednak każda z par jest wyceniona na jakieś 30000 zł. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby je zobaczyć!

