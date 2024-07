1 z 11

...wiosenne nowości z linii Christain Louboutin Beauty! Do słynnej szminki Rouge Louboutin i błyszczyka Loubilaque, lakierów do paznokci oraz linii zapachowej Christian Louboutin dołączyły kosmetyki do makijażu oczu. Tusz do kresek, mascara oraz ołówek do brwi przypominają małe dzieła sztuki - jak zawsze w przypadku kosmetyków sygnowanych nazwiskiem słynnego projektanta!

Zobacz: Christian Louboutin wypuścił swoje pierwsze perfumy - i to w 3 wersjach! Wyglądają obłędnie - a jak pachną?

Dla tych, którzy spodziewają się klasycznej kolorystyki, odcienie makijażowych nowości Louboutina mogą być niespodzianką. Na wiosnę projektant proponuje makijaż podkreślający oczy - w sposób nie do końca oczywisty ;)

Polecamy też: Oto 10 najdziwniejszych kolorów szminek na świecie! Nasz hit to... „Łzy Jednorożca’’