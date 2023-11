1 z 5

Koczki w stylu Meghan Markle

Meghan Markle ma piękne, lśniące i mocne włosy. Nawet jeśli po ciąży nie wróciły jeszcze do pełnej formy, księżna wie, jak się czesać, by nadal wyglądać olśniewająco! Jej ulubiona fryzura to niskie upięcie, zaplecione ze skręconego wokół własnej osi pasma włosów. Ty też możesz mieć podobne, jeśli zepniesz włosy w niski kucyk i skręcisz go mocno, podpinając od spodu wsuwkami. Najważniejszy jest… blask tej fryzury! Koniecznie mocno nabłyszcz włosy - odrobina olejku lub hojna porcja lakieru nabłyszczającego gwarantują sukces.