Pora na małą lekcję historii mody. Choć do niedawna myśleliśmy o słynnej trój-kolorowej kratce brytyjskiej marki jako symbolu obciachu (nie bez powodu znajdziecie ją na absolutnie każdym bazarze), to w swoim najnowszym pokazie Burberry odczarowało swój ikoniczny wzór, pokazując go na wybiegu w ironicznym total looku (w którym oczywiście chwilę później pokazała się Rihanna). Dobrze wiedzieć, że Kinga Rusin trzyma rękę na pulsie.