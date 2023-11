1 z 16

Jak się ubiera Kinga Rusin? To proste – akurat w przypadku prowadzącej „Dzień Dobry TVN" mamy do czynienia ze stylem, który jest stały, konsekwentny i charakterystyczny jak w przypadku bardzo niewielu polskich gwiazd. Inspirowany bogactwem i elegancją dekady lat 70. look dziennikarki jest rewią przytulnych dzianin, ciepłych, ziemistych beżów i zieleni, a jej zawsze doskonale skrojone, wełniane płaszcze i futra są najlepszymi znakami rozpoznawczymi.

Od przygaszonych kremów, śnieżnych bieli i bladych róży zestawionych z szarością aż po jesienne beże, ciepłe zielenie i wytworną czerń jesienią i zimą, styl właścicielki ekologicznej marki kosmetycznej Pat & Rub jest hołdem oddanym naturze i cyklowi pór roku. Postanowiliśmy przejrzeć wszystkie stylizacje prowadzącej „Agenta" – zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć najciekawsze z nich.

