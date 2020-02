Kinga Rusin nie przestaje zachwycać! Tym razem postawiła na kultową torebkę za ponad 4000 zł!

Kinga Rusin to prawdziwa ikona stylu! Niejedna jej fanka inspiruje się stylizacjami, które prezentuje gwiazda. Nieraz zachwycałyśmy się jej kreacjami z sieciówek, jednak teraz dziennikarka postawiła na dużo droższy look. Prezenterka ostatnio pojawiła się na ulicach Warszawy z torebką za, bagatela, 4000 złotych! To prawdziwy hit, na który mogą sobie pozwolić tylko nieliczni!

Kinga Rusin z torebką za ponad 4000 zł!

Kinga Rusin należy do grona najlepiej ubranych gwiazd w Polsce! Dziennikarka potrafi świetnie łączyć kolory i perfekcyjnie dobiera dodatki. Prezenterka często stawia na elegancki look, ale również ma świetne wyczucie do casualowych stylizacji. Tym razem gwiazda postawiła na wygodę, jednak wszystkim rzucił się w oczy drogi dodatek.

Dziennikarka założyła klasyczne dżinsy, szarą bluzkę i krótką, pikowaną kurtkę. Do tego dobrała szaro-brązowy szal oraz brązowe botki. Całość wygląda absolutnie fantastycznie, jednak my zwróciliśmy uwagę na torebkę marki Louis Vuitton! Gwiazda nieraz udowodniła, że kocha dodatki z tego domu mody. Tym razem postawiła na model Bumbaga, który w standardowej cenie kosztuje 1080 dolarów.

Mat. promocyjne

A wy co o niej myślicie? Czy rzeczywiście jest warta takiej kwoty? My przyznamy szczerze, że z chęcią widziałybyśmy ją w swojej garderobie!

