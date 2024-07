Keratynowe prostowanie, nazywane także brazylijskim prostowaniem włosów to zabieg, który odżywia i wzmacnia zniszczone włosy. Dodatkowym atutem zabiegu jest nadanie włosom gładkiego, prostego i lśniącego wyglądu.

Prostowanie keratynowe – przebieg zabiegu w zakładzie fryzjerskim

Do wykonania zabiegu prostowania keratynowego fryzjer potrzebuje: zestawu kosmetyków do keratynowego prostowania włosów, pędzelka do aplikacji, miseczki, rękawiczek ochronnych, grzebienia, suszarki z chłodnym nawiewem, prostownicy, która nagrzewa się do 220-230ºC. Zabieg powinien być wykonywany w pomieszczeniu z dobrą wentylacją.

1. Należy dwukrotnie umyć włosy szamponem oczyszczającym, który usuwa pozostałości z kosmetyków do stylizacji i silikonu.

2. Po umyciu włosy powinny być dokładnie spłukane dużą ilością wody i osuszone ręcznikiem, poprzez delikatne ugniatanie

3. Następnie włosy są suszone przy użyciu suszarki ustawionej na średnią temperaturę nawiewu.

4. Kolejnym krokiem jest przeczesanie włosów. Każde pasmo powinno być dokładnie wyczesane.

5. Przed aplikacją produkt w butelce powinien być kilkakrotnie wstrząśnięty, aby preparat był dobrze wymieszany i jednolity.

6. Włosy zostają podzielone na partie.

7. Na każdą partię fryzjer używając pędzelka nakłada keratynę. Preparat powinien znaleźć się na każdym paśmie ok. 1 cm od skóry. Zależnie od grubości włosów do każdego zabiegu fryzjer potrzebuje ok. 50-80 ml keratyny.

8. Nałożony preparat powinien zostać na włosach przez ok. 20-30 minut.

9. Następnie włosy powinny zostać wysuszone (prawie całkowicie) suszarką nastawioną na średnią temperaturę.

10. Po suszeniu fryzjer przechodzi do prostowania włosów. Każde pasmo, partia po partii, powinno być dokładnie wyprostowane 3-6 razy (zależnie od efektu jaki chcemy uzyskać). Do prostowania należy używać prostownicy z ceramicznymi powłokami.

11. Po zabiegu keratynowego prostowania nie należy myć włosów przez ok. 2-3 dni. Aby utrwalić efekt zabiegu fryzjer zaproponuje zestaw kosmetyków do pielęgnacji w domu (szampon bez soli oraz keratynową maskę lub odżywkę).

Po keratynowym prostowaniu włosy są gładkie przez ok. 3-5 miesięcy (zależnie od rodzaju i gęstości włosów). Zabieg trwa ok. 3-5 godzin. Koszt zabiegu waha się od 300 do 500 złotych. Kwota uzależniona jest od ilości i typu włosów oraz od stawek obowiązujących w salonie fryzjerskim.