Katarzyna Cichopek z torebką za 9 tysięcy. Kobiety o niej marzą! Wiemy, gdzie kupisz podobną za 50 złotych

Nie od dziś wiadomo, że Katarzyna Cichopek w swojej szafie skrywa prawdziwe perełki. Gwiazda “M jak miłość” w życiu prywatnym ma o wiele lepszy gust od Kingi Zduńskiej, co z resztą zauważyły jej fanki, a niedawno aktorka musiała nawet się tłumaczyć, dlaczego jej bohaterka wygląda tak, a nie inaczej. Tym razem naszą uwagę przykuła jej kolejna zimowa stylizacja, w której sama torebka kosztuje ponad 9 tysięcy złotych! Na szczęście wiemy, gdzie znaleźć niemal identyczny model w dużo atrakcyjniejszej cenie.

Katarzyna Cichopek z torebką za 9 tysięcy!

Katarzyna Cichopek po raz kolejny zachwyciła obserwatorów swoją stylizacją na chłodniejsze dni. Puchowa, czerwona kurtka od Tommy’iego Hilfigera, śniegowce w pepitkę z limitowanej kolekcji MoonBoots oraz torebka, o której marzą tysiące kobiet na całym świecie - model Pochette Metis od Louis Vuitton. Czarny, mały dodatek z tłoczonym monogramem od razu rzuca się w oczy. Co więcej, ta torebka to prawdziwy klasyk, który pasuje do każdej stylizacji, a do tego jest bardzo praktyczny. Ma przegródki, ukrytą kieszonkę na tyle i możemy nosić ją na pasku, lub w dłoni, niczym małą walizeczkę, a złote elementy nadają jej prawdziwej elegancji.

Niestety, kosztuje ona aż 9 tysięcy złotych. Na szczęście znalazłyśmy jej odpowiedniki w popularnym sklepie.

Jak się okazuje, podobna, miękka, tłoczona, czarna torebka w Mohito ze złotymi elementami i odpinanym paskiem kosztuje tylko 59.99 zł! W dodatku, tak samo jak ta od Louis Vuitton posiada przegródki, ukrytą kieszonkę na zamek i doskonale skomponuje się z każdą stylizacją.