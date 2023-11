Katarzyna Cichopek spędza wakacje nad polskim morzem i widać, że dużą frajdę sprawia jej robienie zdjęć swoich stylizacji! Tym razem postawiła na najmodniejszą w tym sezonie sukienkę w grochy! Wiemy skąd pochodzi a do tego jest teraz przeceniona! Zobaczcie gdzie ją kupić!

Kasia Cichopek kocha sukienki!

Katarzyna Cichopek wprost uwielbia nosić oryginalne sukienki. Na jej Instagramie możecie przekonać się, że ta część ubioru zdecydowanie króluje w jej garderobie. Stawia przede wszystkim na polskie marki i bardzo kobiece fasony. Wesołe kolory, falbanki i koronki to podstawa ale jej ulubionym wzorem są oczywiście grochy! Przekonajcie się sami!

Żona Marcina Hakiela doskonale orientuje się w trendach i wie, że dziewczęce groszki to hit tegorocznych pokazów. To ponadczasowy wzór, który warto mieć w swojej szafie, tym bardziej, że sprawdzi się nie tylko na wakacjach ale również w połączeniu z biała marynarką i szpilkami założycie ją do pracy.

Dobra wiadomość jest taka, że kreacja, którą ma na sobie gwiazda jest aktualnie przeceniona i nadal możecie ją kupić na stronie marki. Tak wygląda na modelce:

Model nazywa się Nala a jest to projekt polskiej marki SaintBy. Sukienka jest długa luźna i zwiewna ale podkreślona gumką w talii. Można ją nosić z ramiączkami lub bez, ma prosty fason i duży rozporek, który podkreśla opalone nogi. Kosztowała 600 zł a teraz kupicie ją za 420 zł.

Podoba wam się sukienka Katarzyny Cichopek? Może warto się zainspirować i kupić podobną na ostatnie dni lata!