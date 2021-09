Katarzyna Cichopek w sukience Elisabetta Franchi. "Cena z kosmosu, ale jest piękna"

Ostatnie letnie dni powoli już się kończą, dlatego czas porzucić letnie sukienki, które muszą poczekać na dnie szafy aż do następnej wiosny i lata. Natalia Siwiec zaczęła już teraz przygotowywać swoją jesienną szafę, w której swoje miejsce znalazła najnowsza propozycja od Mohito . Mowa o czarnej dresowej sukience sięgającej za kolano, która sprawdzi się idealne w chłodniejsze dni. Co jest w niej takiego wyjątkowego? Sami zobaczcie! Zobacz także: Te modne buty zostały okrzyknięte największym hitem jesieni 2020! Nieziemsko wyszczuplają nogi i są ultrawygodne. Ma je też Natalia Siwiec Sukienki na jesień 2020 Natalia Siwiec w czarnej dresowej sukience Mohito wygląda obłędnie. Jesienią i zimą taka sukienka sprawdzi się idealnie. Kosztuje 139,99 zł i jest dostępna w dwóch kolorach - czarnym i różowym. Wygodny kangurkowy fason z kieszenią i kapturem sprawi, że będzie ci niezwykle ciepło! Zwróćcie też uwagę na delikatne rozcięcia na dole! Natalia Siwiec do czarnej klasycznej sukienki dobrała białe sneakersy. Bardzo podobny model możecie znaleźć również w Mohito. Te, które widzicie poniżej, kosztują 139,99 zł. Jak oceniacie look Natalii Siwiec? My jesteśmy w nim zakochani! Oversizowe ciepłe sukienki, zwłaszcza jesienią i zimą, to coś co powinno się znaleźć w waszej szafie!