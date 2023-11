Wiosna to świetna okazja do tego, aby odświeżyć nieco swoją garderobę. Pora wprowadzić do niej kolory i wzory. Najlepiej wziąć przykład z Katarzyny Cichopek, która poczuła już powiew wiosny. Aktorka opublikowała niedawno na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje w żółtej spódnicy w kwiaty polskiej marki Cocho.

Reklama

Czuje wiosnę ???????????????????? w powietrzu, a Wy? - napisała Katarzyna Cichopek pod fotografią.

Z czym łączyć spódnice w kwiaty?

Spódnice w kwiaty to absolutny hit sezonu! Jest to idealny wybór na ciepłe, wiosenne dni. Świetnie sprawdzą się na co dzień, jak również na specjalne okazje - na przykład podczas randki z ukochanym. Zwiewne spódnice w kwiaty można nosić na różne sposoby. Świetnie sprawdzą się zarówno w połączeniu z klasycznymi białymi trampkami, botkami, balerinami, jak również z szpilkami czy też sandałkami na obcasie. W chłodniejsze dni spódnicę w kwiaty możesz połączyć z wełnianym swetrem - tak, jak zrobiła to Katarzyna Cichopek.

Reklama

Specjalnie dla was przejrzeliśmy oferty znanych sieciówek, aby znaleźć spódnice w kwiaty podobne do tej, którą nosi Kasia Cichopek. Jej model kosztował 450 zł. My znaleźliśmy takie, za które zapłacisz nawet... 22 zł!