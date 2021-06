Katarzyna Cichopek jest jedną z gwiazd, która kocha sukienki i spódnice. Aktorkę rzadko możemy zobaczyć w spodniach, a w jej garderobie zdecydowanie najwięcej miejsca zajmują spódnice z falbanami oraz asymetryczne modele sukienek. To właśnie falbany będą jednym z głównych trendów wiosną 2020. Zobaczcie, jak nosi je gwiazda serialu " M jak miłość "! Katarzyna Cichopek po raz kolejny wybiera falbany! Kobiecy styl Katarzyny Cichopek inspiruje wiele kobiet. Aktorka udowadnia, że w spódnicach i sukienkach o każdej długości można wyglądać doskonale, a co ciekawe opanowała do perfekcji łączenie zwiewnych spódnic z grubymi, ciepłymi swetrami i ciężkimi butami. Tym razem gwiazda zdecydowała się na wspomnienie lata i pokazała swoją stylizację ze spódnicą z falbanami i swetrem. Podobne modele będą hitem w sezonie wiosna-lato 2020, dlatego warto na nie polować na końcówkach wyprzedaży. Tylko spójrzcie na stylizację, która zachwyciła fanki Katarzyny Cichopek! Jakie cudne zdjęcie spódnica ekstra Spódnica 😍 Jak oceniacie ten look? Wyświetl ten post na Instagramie. Do lata już bliżej niż dalej...kto odlicza ze mną? 🔟,9️⃣,8️⃣,7️⃣.... #latowracaj #summerimissyou #gdziejestslońce #tbt #throwback #memories #summer Post udostępniony przez Katarzyna Cichopek (@katarzynacichopek) Sty 29, 2020 o 11:50 PST Katarzyna Cichopek niedawno też zaprezentowała się w spódnicy z falbanami. Wybrała markę Le collet za 279 zł. Spódnice z falbanami znajdziemy też w...