Złote sandały na lato w stylu Katarzyny Cichopek z "M jak miłość". Znaleźliśmy niemal identyczne 40 proc. taniej

Katarzyna Cichopek w sezonie letnim stawia na sukienki. Uwielbia modele zwiewne i kobiece z falbanami i asymetrycznym przodem. Latem najczęściej nosi do nich sandały, które są dostępne w większości sieciówek takich jak: H&M, Zara, CCC czy Mohito. W tym sezonie gwiazda "M jak miłość" pokochała model z kokardą w złotym kolorze. Nosi je do wielu letnich stylizacji i tym samym udowadnia, że jeden model sandałów może pasować do każdego letniego looku. Znaleźliśmy dla Was kilka modeli sandałów na lato 2020 z wyprzedaży. Dzięki modelom z różnych półek cenowych każda kobieta znajdzie coś dla siebie!

Zobacz także: Katarzyna Cichopek w kwiecistej sukience Sinsay za 39 zł! Idealny model na sezon wiosna lato 2020!

Instagram

Sandały Silvian Heach w złotym kolorze to ciekawa propozycja zarówno do szortów, jak i letnich sukienek. Ich cena zachęca do zakupu. Teraz kosztują 79 zł.

Mat. prasowe

Sandały Sergio Brandi na eobuwie.pl kupimy po obniżce za 139 zł. Jasny kolor i ponadczasowy model sprawiają, że takie buty to inwestycja na kilka lat, a co najważniejsze pasują do wszystkiego. Możecie założyć je nawet do białego garnituru czy eleganckiej sukienki.

Mat. prasowe

Sandały GINO ROSSI na letnich wyprzedażach kupimy z 40% zniżką. Aktualnie są przecenione z 239 zł na 139 zł.