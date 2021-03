Katarzyna Cichopek ponownie rozbiła bank swoją stylizacją. Gwiazda "M jak miłość" po raz kolejny udowodniła, że nie bez powodu jest uważana za jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd i zachwyciła fanów swoim najnowszym wiosennym lookiem. Co ciekawe, choć aktorka często stawia na luksusowe marki, tym razem udowodniła, że wcale nie trzeba wydawać kroci, by wyglądać jak milion dolarów. Popatrzcie tylko na jej najnowsze buty. Ten model robi furorę na Instagramie i jest największym hitem wiosny 2021! Okazuje się, że prowadząca "Pytanie na śniadanie" upolowała je na wyprzedaży za niespełna 55 złotych!

Katarzyna Cichopek w modnych butach na wiosnę za 55 złotych

Jeśli coś jest modne, od razu znajduje się w szafie Katarzyny Cichopek. Gwiazda "M jak miłość" to prawdziwa ikona stylu i klasy, a każda jej stylizacja, zachwyca tysiące Internautek, które wciąż dopytują o pochodzenie kolejnych części jej garderoby. Tak też było i teraz. Aktorka za pośrednictwem swojego śledzonego przez ponad 434 tys. instagramowego konta, pochwaliła się kolejnym, zapierającym dech wiosennym lookiem.

Gwiazda TVP postawiła na pastelowy total look, którego bazą były beżowe joggery oraz klasyczna bluza z kapturem typu "hoodie" w kolorze baby blue. Całość dopełnił nieśmiertelny beżowy trencz, niebieska torebka na ramię od Pinko oraz białe sneakersy.

Myślicie, że na modne buty Katarzyna Cichopek wydała fortunę? Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że pochodzą one z internetowego sklepu born2be.pl a teraz kupicie je za zaledwie 55,99 zł! Jest jednak pewien haczyk! Pierwotna cena butów sportowych w stylu Katarzyny Cichopek to 89,99 zł, później zostały one przecenione na 79,99 zł! Jak zatem upolować je za niespełna 55 złotych? Robiąc zakupy na born2be.pl użyjcie kodu rabatowego WIOSNA21, dzięki któremu uzyskacie aż 30 proc. rabatu. Warto się jednak pospieszyć! Rabat ważny jest do 31 marca do końca dnia.

Białe, klasyczne sneakersy świetnie sprawdzą sie zarówno do sportowej, jak i casualowej stylizacji. Możemy bowiem je zestawić zarówno z dresowymi spodniami, legginsami, czy modnymi jeansami, jak i elegancką sukienką, czy dziewczęcą, zwiewną spódnicą.

Warto również zwrócić uwagę na elegancki i klasyczny płaszcz Katarzyny Cichopek. Gwiazda "M jak miłość" postawiła na trencz marki Van Graaf, który kosztuje 549,95 zł. Ale spokojnie, wcale nie musicie wydawać kroci, by mieć w swojej szafie podobny. Niemal identyczny znaleźliśmy dla was w ofercie Sinsay.

Za dwurzędowy, beżowy trencz, spinany w pasie paskiem z ozdobną klamrą w kolorze szylkretu, zapłacimy w Sinsay zaledwie 119,99.

Co sądzicie o wiosennym looku Katarzyny Cichopek? Dla nas to strzał w dziesiątkę!