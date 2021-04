Katarzyna Cichopek bez grama makijażu! Większość kobiet nie odważyłaby się pokazać takiego zdjęcia

Katarzyna Cichopek właśnie razem z rodziną wypoczywa na rajskiej Dominikanie, skąd co chwila raczy swoich fanów nie tylko zdjęciami pięknych widoków, ale również swojej oszałamiającej sylwetki w skąpych strojach kąpielowych. Gwiazda "M jak miłość", która na co dzień prezentuje się w nienagannym makijażu i perfekcyjnie wystylizowanych włosach, tym razem pokazała się w zupełnie innym, wakacyjnym wydaniu - bez grama makijażu i z rozczochranymi lokami! Jak wygląda?

Katarzyna Cichopek bez makijażu

Katarzyna Cichopek to nie tylko jedna z najbardziej rozpoznawalnych, ale i najbardziej lubianych gwiazd w polskim show-biznesie. Aktorkę, która zyskała ogromną sławę dzięki "M jak miłość", a dziś jest również prowadzącą "Pytania na śniadanie", w mediach społecznościowych obserwują setki tysięcy internautów, którzy bacznie śledzą jej każdy krok - zarówno zawodowy, jak i prywatny. Teraz fani gwiazdy mogą zobaczyć ją w zupełnie innym wydaniu. Jak się okazuje, na wakacjach Katarzyna Cichopek postawiła na pełen luz. Musimy przyznać, że bez grama makijażu i w rozczochranych włosach wygląda równie pięknie i bardzo młodo!

Instagram

Jak ona to robi? Katarzyna Cichopek nie ukrywa, że przykłada ogromną uwagę do tego co ląduje na jej talerzu, ale również do pielęgnacji swojej cery. Zdrowa dieta, pielęgnacyjne zabiegi, odpowiednio dobrane kosmetyki i wysiłek fizyczny, to jak widać cała tajemnica pięknego i młodzieńczego wyglądu gwiazdy. Aktora również nigdy nie zapomina o szerokim uśmiechu i jak widać słońce Dominikany zdecydowanie jej służy. Widać różnicę?

Instagram

W makijażu czy bez, Katarzyna Cichopek prezentuje się fenomenalnie!