Kasia Cichopek w jeansowej sukience na lato za 485 zł. W Sinsay za 59 zł kupisz niemal identyczną!

W tym sezonie nosimy nie tylko spodnie jeansowe, ale prawdziwym hitem są również sukienki, spódnice, bluzki i kombinezony. Jeansowy total look to jeden z trendów na wiosnę i lato 2020. Wybierając się na zakupy warto zwrócić uwagę na jeansowe sukienki, które są bardzo praktycznym elementem garderoby. Wystarczy, że wybierzemy do niej odpowiednie dodatki i mamy gotową stylizację na co dzień. W sieciówkach znajdziemy różne modele sukienek jeansowych, ale zdecydowanym numerem 1. są szmizjerki . Kupimy je m.in. w Zarze, Mohito i Reserved, ale okazuje się, że podobny model jest dostępny również w Lidlu i uwaga… kosztuje jedynie 49 zł! Jeansowa szmizjerka na lato Jeansowa sukienka to idealna propozycja na codzienne wyjścia. Pasuje do niej każdy model butów. Możemy założyć super modne sneakersy , trampki, botki, sandały czy espadryle i zawsze będziemy wyglądać doskonale. Sukienka, która jest dostępna w Lidlu wykonana jest z lyocellu, dzięki czemu idealnie sprawdzi się również latem. Z kolei klasyczny krój sprawia, że ten model będzie pasował na każdą sylwetkę. Dłuższą jeansową szmizjerkę znajdziemy w Zarze, a kobiecy model z rozkloszowanym dołem kupimy w Mohito za 159 zł. Tylko spójrzcie, jakie modele sukienek jeansowych są hitem w tym sezonie! Zobacz także : Lidl sprzedaje leginsy i sportowe topy za 29 złotych, które wyglądają jak z Adidasa! Sukienka jeansowa z Tencelu Reserved 139 zł Szmizjerka jeansowa jest dostępna również w Mohito i kosztuje 159 zł! Klasyczną sukienkę jeansową znajdziemy też w Zarze. Ten model może być nasz za 199 zł.