Katarzyna Cichopek po raz kolejny udowodniła, że nie bez powodu jest uważana za jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Aktorka właśnie pochwaliła się swoją wiosenną stylizacją, a naszą szczególną uwagę zwróciła jej fantastyczna torebka - to absolutny must have na wiosnę. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" zdecydowała się na model za ponad 1000 złotych, ale nam udało się znaleźć niemalże identyczną torebkę w popularnej sieciówce, tańszą aż dziesięciokrotnie. Zobaczcie sami!

Katarzyna Cichopek z torebką za 1100 złotych. Znaleźliśmy niemalże identyczną za mniej niż 100 złotych

Katarzyna Cichopek doskonale wie, co aktualnie króluje w trendach. Gwiazda "M jak miłość" to prawdziwa ikona stylu i klasy, a każda jej stylizacja, zachwyca tysiące Internautek. Wygląda na to, że piękna aktorka już poczuła wiosnę, bo w jej ostatnim total looku, zagościł najmodniejszy w nadchodzącym sezonie kolor - pastelowy odcień niebieskiego.

Prowadząca "Pytanie na śniadanie" tym razem zdecydowała się na białe, obcisłe spodnie, niebieski sweterek, szary lekki płaszczyk oraz botki na niewielkim, stabilnym obcasie. Ale my w szczególności patrzymy na jej fantastyczną torebkę. To prawdziwy hit tej wiosny!

Kasia Cichopek zdecydowała się na model Mini Love Bag od Pinko. Torebka tylko z pozoru wydaje się mała, ale w środku jest bardzo pojemna i pomieści wszystkie niezbędne dla kobiety rzeczy. Elegancji i klasy dodaje jej metalowy okrągły pasek na ramię. Ten model nie należy jednak do najtańszych - trzeba liczyć się z wydatkiem dokładnie 1100 złotych. Zobaczcie jednak, jak fantastycznie wygląda!

Jeśli jednak nie chcecie aż tyle wydawać na torebkę, a chcecie mieć tak modny dodatek w swojej garderobie, to koniecznie powinnyście zwrócić uwagę na model z Zary! Kosztuje jedynie 99,90 zł, ale również nada charakteru każdemu, wiosennemu outfitowi i świetnie będzie pasować zarówno do casualowych, jak i eleganckich stylizacji.

I jak? Skusicie się na taką torebkę w nadchodzących miesiącach?