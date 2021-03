Katarzyna Cichopek wyprzedaje swoją szafę! Gwiazda pozbywa się najmodniejszych ubrań

Katarzyna Cichopek inspiruje tysiące kobiet, a jej styl to kwintesencja nowoczesnej klasyki i kobiecości. Gwiazda "M jak miłość" i prowadząca "Pytania na śniadanie" w swojej szafie skrywa prawdziwe perełki i jak się okazuje, właśnie postanowiła się ich pozbyć, a wszyscy ci, którzy zasypywali aktorkę pytaniami o jej buty, torebki, spódnice, czy sukienki, właśnie mają okazuje, by zamieszkały one w ich garderobach. Katarzyna Cichopek zdradziła, gdzie można dostać jej ubrania, a cel całej akcji jest naprawdę szczytny.

Katarzyna Cichopek wyprzedaje swoją szafę

Niemal każda stylizacja Katarzyny Cichopek wzbudza podziw wśród internautów i nic w tym dziwnego. Aktorka ma naprawdę świetny gust, a w jej szafie nie brakuje eleganckich, casualowych, jak i sportowych ubrań z metkami nie tylko z luksusowych marek. Ostatnio gwiazda relacjonowała na swoim InstaStory porządki w garderobie, a dziś już wiemy, po co było całe zamieszanie. Jak się okazuje, prowadząca "Pytania na śniadanie" postanowiła podarować swoim modowym perełkom drugie życie i teraz każda z nas może je mieć w swojej szafie.

Dziewczyny znalazłam miejsce, gdzie mogę wystawić rzeczy, żebyście mogły przyjść i wybrać coś dla siebie. Na Żoliborzu, na ulicy słowackiego 12 wynajęłam swoją szafę - oznajmiła.

Instagram

Co więcej ubrań wcale nie jest mało. Katarzyna Cichopek zabrała ze sobą torby pełne spódnic, jeansów, sukienek, kurtek, torebek i butów, o które najczęściej pytały ją internautki.

Wierzcie mi, że te ubrania są naprawdę nowe. Większość z nich miałam raz na sobie, albo wcale. Ceny są optymalnie. Pieniądze ze sprzedaży tych rzeczy przeznaczę na cel charytatywny. Chcę wesprzeć Laurę w walce z SMA - dodała.

Zakupy w szczytnym celu to sama przyjemność, a na wieszaku Katarzyny Cichopek znajdzie coś dla siebie każda fanka mody. Wśród wystawionych na sprzedaż ubrań wypatrzyłyśmy między innymi kultową, zimową parkę od Tommy'iego Hilfigera, ponadczasowe maxi spódnice, boho sukienki, eleganckie płaszcze, futerkowe kurtki i zniewalające szpilki. Co więcej, aktorka sama przyznała, że naprawdę bardzo trudno jej się z nimi rozstać.

Instagram

Aktorka postanowiła wynająć wieszak w Bazarze Miejskim na warszawskim Żoliborzu. Co więcej, dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na szczytny cel.

Instagram

Gwiazda sama przyznała, że rozstanie z ubraniami jest dla niej bardzo ciężkie. Wśród tych stylowych perełek z pewnością każda fanka mody znajdzie coś dla siebie.