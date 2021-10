Katarzyna Cichopek w hitowych butach i kurtce na jesień! Znalazłyśmy identyczne za 80 zł!

Katarzyna Cichopek inspiruje tysiące Polek, a stylizacje, które gwiazda publikuje na swoim profilu na Instagramie natychmiast zbierają komplementy od jej obserwatorów. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" dla wielu z nich jest prawdziwą ikoną stylu i modową inspiracją, czemu trudno się dziwić. Aktorka zachwyca nie tylko na ekranach telewizorów, czy podczas wielkich wyjść, ale również na co dzień, kiedy to wybiera bardziej casualowe i wygodne, ale wciąż kobiece i modne looki. Co więcej, w jesiennej szafie Katarzyny Cichopek znalazły się prawdziwe hity sezonu! Ta kurtka i buty to must have każdej fashioniski, a my znalazłyśmy je w popularnej sieciówce!

Katarzyna Cichopek w modnych botkach na jesień 2021

Katarzyna Cichopek pochwaliła się zdjęciami ze swojego jesiennego spaceru, przy okazji pokazując bardzo modną stylizację, która z pewnością zainspiruje jej obserwatorki. Gwiazda "M jak miłość" i "Pytania na śniadanie" do jasnego, oversize'owego półgolfu i czarnych eleganckich legginsów z wysokim stanem, dobrała buty, które są prawdziwym hitem, lansowanym przez gwiazdy i influencerki! Jasne, wysokie, sznurowane botki w styli militarnym w mgnieniu oka podbiły Instagram i ulice modnych miast!

@katarzynacichopek, Instagram

Botki w stylu Katarzyny Cichopek znalazłyśmy na wyprzedaży w popularnym sklepie Sinsay! I to za jedyne 79,99 złotych. Musimy przyznać, że na taką okazję trudno się nie skusić. Ten model idealnie sprawdzi się zarówno w casualowej i sportowej stylizacji, jak i do modnych boho i plisowanych spódnic.

Mat. prasowe

Koszulowe kurtki i płaszcze na jesień 2021

Poza modnymi butami, Katarzyna Cichopek postawiła na koszulową kurtkę w jednym z najbardziej ponadczasowych wzorów, które co sezon wracają do łask - kultowej kracie. Co więcej, ostatnio w podobnym modelu została przyłapana Małgorzata Rozenek przed kliniką medycyny estetycznej! My koszulową kurtkę na jesień 2021 znalazłyśmy również w Sinsay i to za 89,99 zł!

Mat. prasowe

@katarzynacichopek, Instagram

Jak oceniacie jesienną stylizację Katarzyny Cichopek? Aktorka doskonale wie, jak łączyć najnowsze trendy i tworzyć z nich wygodne, miejskie looki!