Katarzyna Cichopek w boskiej kopertowej sukience! Niemal identyczną kupicie w Sinsay za 59 zł 

Katarzyna Cichopek to jedna z najaktywniejszych gwiazd na Instagramie. Odtwórczyni roli Kingi Zduńskiej w "M jak miłość" w mediach społecznościowych pokazuje nie tylko rodzinne zdjęcia, kulisy pracy na planie, ale i swoje stylizacje. Te ostatnie cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród Internautów, a niektóre zestawy gwiazdy to świetna inspiracja dla jej fanek do tworzenia własnych zestawów. Katarzyna Cichopek często sięga po ubrania z sieciówek i za ten fakt jej obserwatorki jeszcze bardziej ją uwielbiają. Zobaczcie najnowszą wakacyjną stylizację prowadzącej "Pytanie na śniadanie"!

Katarzyna Cichopek zachwyca w boskiej kopertowej sukience!

Katarzyna Cichopek od lat cieszy się ogromną sympatią, a w ostatnim czasie gwiazda "M jak miłość" jeszcze bardziej zyskała na popularności. Aktorka w okresie letnim każdą wolną chwilę spędza na podróżowaniu z rodziną. Katarzyna Cichopek w mediach społecznościowych umieszcza nie tylko obszerną relację z podróży, ale chwali się też kolejnymi stylizacjami. Ostatnio gwiazda zachwyciła w białej kopertowej sukience, w której pozuje na tle kolorowych domków w nadmorskiej miejscowości. W takim wydaniu Katarzyna Cichopek wygląda nie tylko kobieco, ale i seksownie. Jedna sukienka tworzy zestaw idealny. Sami zobaczcie!

Zobacz także: Katarzyna Cichopek kusi seksownym ciałem w stroju kąpielowym za tysiąc złotych!

Katarzyna Cichopek niezmiennie zachwyca letnimi stylizacjami, a co za tym idzie zestawy aktorki to doskonała inspiracja dla jej fanek przy tworzeniu własnych zestawów. Ten look to prawdziwy strzał w dziesiątkę!

Instagram / katarzynacichopek

Sukienki w stylu Kasi Cichopek, które dostaniecie na wyprzedaży w sieciówkach

Białe sukienki to absolutny must have w sezonie letnim i znajdziemy je niemal w każdej wakacyjnej walizce. Niezależnie od tego, jaką długość wybierzecie, w każdej można wyglądąć doskonale i wystarczy wybrać do niej letnie sandałki i słomianą torebkę, tworząc idealną i ponadczasową stylizacje. Białą sukienkę o długości mini z bufkami na rękawach kupicie w Sinsay za 59 zł. To prawdziwa perełka!

Mat. prasowe Sinsay

Kopertową sukienkę, niemal identyczną jak ta, którą nosi Katarzyna Cichopek znajdziemy na letniej wyprzedaży w Mohito. Biały model z falbanką na dole obecnie jest przeceniony ze 139 zł na 99 zł.