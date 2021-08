Katarzyna Cichopek kusi seksownym ciałem w stroju kąpielowym za tysiąc złotych!

Katarzyna Cichopek wypoczywa nad Polskim morzem, a my co chwila podziwiamy jej seksowne stylizacje. Figura gwiazdy jest jak marzenie, a jej strój kąpielowy podbił serca tysięcy fanek!

Katarzyna Cichopek znów zachwyciła swoich fanów! Kolejne zdjęcia z jej urlopu nad polskim morzem podbijają Instagram. Tym razem internauci nie mogą oderwać wzroku nie tylko od pięknych widoków, ale przede wszystkim od seksownej aktorki! Jej figura jest fenomenalna, a do tego gwiazda podkreśliła ją fantastycznym (lecz dość drogim) strojem kąpielowym. Musicie to zobaczyć!

Zobacz także: Katarzyna Cichopek kusi w stroju kąpielowym z głębokim dekoltem. Ale spójrzcie na jej hitowe kimono!

Katarzyna Cichopek na seksownych ujęciach z wakacji

Katarzyna Cichopek to jedna z najbardziej lubianych polskich gwiazd. Aktorka, którą widzowie pokochali przede wszystkim za rolę Kingi w "M jak miłość" już od przeszło 20 lat jest w polskim show biznesie, a my co chwila dowiadujemy się o jej kolejnych sukcesach. Katarzyna Cichopek należy do grona bardzo zapracowanych gwiazd, ale na szczęście teraz przyszedł czas na upragnione wakacje! I właśnie zdjęcia z jej urlopu, aktualnie możemy podziwiać na Instagramie. Tym razem aktorka pochwaliła się seksownymi fotkami w stroju kąpielowym. Zobaczcie sami!

Instagram/Katarzyna Cichopek

Zobacz także: Katarzyna Cichopek chwali się fotką na tle "warszawskiego Hongkongu", fani zniesmaczeni!

Katarzyna Cichopek olśniewa na nich swoją piękną figurą, którą podkreśliła przepięknym lawendowym strojem kąpielowym. Fanki dosłownie oszalały na jego punkcie! Ponadto w komentarzach pod postem nie brakuje słów zachwytu nad figurą aktorki.

- Pani Kasiu skąd strój 😍 ? - Ale mega ❤️ - Wooow co za powiew kobiecości 😍 - Piękna figura Kasiu, zdjęcia magiczne. - Jak cudnie ❤️ - piszą fani.

Instagram/Katarzyna Cichopek

Katarzyna Cichopek w jednym z komentarzy zdradziła, że jej piękny strój kąpielowy to dzieło marki Lareveche. Model, który zaprezentowała gwiazda nazywa się Maria Sky i kosztuje dokładnie 215 euro, co w w przeliczeniu na złotówki daje kwotę prawie 1000 złotych! Jeśli zatem zależy Wam, aby na plaży oczy wszystkich turystów były zwrócone na Was, to ten model koniecznie powinien znaleźć się w Waszej walizce! Tylko spójrzcie jak pięknie wygląda w nim Katarzyna Cichopek, która przecież należy do grona najlepiej ubranych polskich gwiazd i doskonale zna się na modzie.