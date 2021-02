Kasia Cichopek za swoje śniegowce zapłaciła fortunę! My znaleźliśmy niemalże identyczne za 70 złotych

Katarzyna Cichopek po raz kolejny pokazała się fantastycznej stylizacji! Tym razem gwiazda "M jak miłość" zaprezentowała się w zimowym total looku, a my nie możemy oderwać wzroku od jej fantastycznych śniegowców. Jest to kultowy model, w którym zakochało się już mnóstwo gwiazd. Kosztuje jednak niemało, ale my znaleźliśmy kilka razy tańszy, niemalże identyczny model. Zobaczcie sami!

Katarzyna Cichopek w kultowych śniegowcach

Katarzyna Cichopek należy do grona najlepiej ubranych polskich gwiazd. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" co chwila zachwyca nas swoimi doskonałymi stylizacjami. W jej total lookach możemy zobaczyć elementy garderoby zarówno od znanych projektantów, jak i z popularnych sieciówek, które lubi większość nas. Fanki uwielbiają inspirować się stylem gwiazdy i bardzo często dopytują, gdzie można dostać te modowe perełki.

Tym razem aktorka pochwaliła się zdjęciem ze swojego tarasu. Kasia Cichopek postawiła na luz i... wskoczyła w dresy! Ten lawendowy komplet totalnie skradł nasze serca, a gwiazda wygląda w nim fenomenalnie. Ale to, co w szczególności przykuło naszą uwagę, to fantastyczne srebrne śniegowce gwiazdy "M jak miłość"!

Instagram

Jest to model marki Moon Boots, który pokochała nie tylko Kasia Cichopek, ale też inne gwiazdy, np.: Małgorzata Rozenek czy Natalia Siwiec. Jeśli chcecie je mieć w swojej szafie, musicie jednak liczyć się z dość dużym wydatkiem. Niektóre modele kosztują nawet kilka tysięcy złotych! Ale na szczęście my znaleźliśmy dla Was dużo tańszy odpowiednik.

Są to śniegowce marki DeeZee, które dostaniecie na stronie eobuwie.com w rewelacyjnej cenie! Właśnie trwa na nie promocja - za 74,98 zł, będą w Twojej szafie. Prawda, że są fantastyczne?

Mat. prasowe

I jak? Zdecydujecie się na uzupełnienie swojej szafy śniegowcami jeszcze w tym sezonie?