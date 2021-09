Pamiętacie balloon jeans? Znów będą modne! Ten fason spodni wraca do łask już tej jesieni! Z balloon jeans z pewnością spotkałaś się już nie raz, ale możliwe że nie znałaś ich nazwy. Balloon jeans to tak naprawdę mom jeans - jeansy z wysokim stanem, wąskie na górze, ale rozszerzające się w okolicy uda -nieprzylegające do ciała i zwężone tuż przy kostce - tak w skrócie można opisać ten fason spodni. Balloon jeans są idealnym rozwiązaniem w każdej sytuacji. Jeśli na co dzień stawiasz na casualowe looki, zmiksuj balloon jeans z t-shirtem i sneakersami!

Modne jeansy z wysokim stanem na jesień 2021

Balloon jeans mają wyższą talię, dlatego świetnie sprawdzą się w przypadku pań, które chciałyby ukryć swój większy brzuszek. W dodatku ten model sprawi, że talia wyda się węższa!

Jeśli jednak jesteś zwolenniczką czegoś bardziej eleganckiego, do balloon jeans dobierz białą koszulę i szpilki, balerinki albo mokasyny, które bardzo lubią się z tym modelem jeansów. To jeszcze nie to? Postaw na bluzkę lub sweter z bufiastymi rękawami i aby uzupełnić stylizację, dopasuj do całości karmelowe botki.

Jakiś czas na ten model zdecydowała się np. Agnieszka Woźniak-Starak!

Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak w najmodniejszych jeansach na jesień 2021. Ten fason jeansów w 3 sekundy wyczaruje wąską talię

Trendy jesień 2021. Jeansy paperbag w stylu Agnieszki Woźniak-Starak

Bardzo podobnym modelem jeansów są jeansy paperbag, które jak sama nazwa wskazuje, przypominają papierową torbę. Jeansy paperbag z wysokim stanem tworzą optycznie figurę klepsydry. Agnieszka Woźniak-Starak też się w nich zakochała!

Balloon jeans - co zakładać do najmodniejszych jeansów jesieni?

Co zakładać do balloon jeans? Postaw na dwie różne wersje. My kochamy połączenie tych jeansów z ugly sneakers, które cieszą niezwykle dużą popularnością w ostatnich kilku sezonach...

... albo pójdź w zupełnie inną stronę i zdecyduj się na seksowne czarne botki na szpilce, które stworzą idealny kontrast pomiędzy nieco chłopięcymi balloon jeans i niezwykle kobiecymi botkami.

Na które rozwiązanie się zdecydujesz?