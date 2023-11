1 z 4

Kanye West to ma gest! Artysta, z okazji świąt Bożego Narodzenia, kupił Kim Kardashian apartament w Miami Beach. Cena? Jeśli siedzicie, to dobrze - aż 57 mln złotych! Co kosztuje aż tyle? Ponad 400 metrów kwadratowych z widokiem na ocean, cztery sypialnie, sześć łazienek, salon z dziełami sztuki, dostęp di basenu, spa, siłowni. I tak możemy bez końca... Wszystko zobaczycie w naszej galerii!

