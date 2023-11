1 z 9

W 2017 roku kampanie Gucci zdołały nas zabrać na wycieczkę po kosmosie (wraz z grupą bardzo stylowych kosmitów), podróż w czasie (na funkowej imprezie z tancerzami Northern Soulu) oraz na ulice nowojorskiego Harlemu. Kiedy już można by pomyśleć, że włoski dom mody nie może nas już niczym zaskoczyć – znowu to robi. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć nową kampanię włoskiej marki na wiosnę/lato 18.

