Kaja Śródka wybrała się do Sejmu wraz z Mateuszem Hładkim i dla widzów "Dzień Dobry TVN" oceniła styl polskich polityków - m.in. Beaty Kempy oraz Beaty Szydło. Czy szefowa kancelarii i pani premier mają klasę?

Kaja Śródka nie ma najlepszego zdania o posłankach. Co sądzi o stylu Beaty Kempy? W materiale oceniła jej czarny komplet:

Jeżeli to jest fajny krój - to wszystko przechodzi. Jeżeli jest czarno, buro i wszystko jest za duże, to zdecydowanie źle. Nawet czerwone korale nie pomagają- mówiła