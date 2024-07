Znakiem rozpoznawczym Beaty Szydło stała się... broszka! Czy znana projektantka Joanna Klimas uważa, że premier wprowadza nowy trend? Zapytała ją o to Agata Młynarska w programie "Świat się kręci". Projektantka chyba nie była przygotowana na dyskusję na temat broszek, bo wyraźnie była zaskoczona pytaniem Agaty Młynarskiej.

Agata Młynarska: Czy ta moda się przyjmie?

Joanna Klimas: Mam takie pytanie. Dlaczego my się tym zajmujemy. Czy to jest interesujące?

Agata Młynarska: Jest teraz przedświąteczny czas i okazało się, że wiele Polek marzy o tym, żeby właśnie taką broszkę, jak ma Pani premier, dostać pod choinkę.

Joanna Klimas: Ty żartujesz czy mówisz poważnie?

Agata Młynarska: Mówię poważnie i jestem w stanie to zrozumieć. Czy ta moda się przyjmie?

Joanna Klimas: Co ja mam powiedzieć? Jestem pod wrażeniem. Nie przyszło mi do głowy, że pani Szydło będzie wprowadzała nowe kanony w naszym kraju i stanie się to modne. Nie mam nic przeciwko takiej broszce. Jedne są ładniejsze, drugie gorzej wyglądają.