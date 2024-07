4 z 7

Michał Malitowski - dotychczasowy juror programu "Got to dance - Tylko taniec" na wczorajszej gali pojawił się ze swoją partnerką. Czterokrotny mistrz Polski w tańcu towarzyskim na pewno nie będzie szczędził krytycznych uwag od adresem gwiazd, ale to właśnie za swój profesjonalizm jest cenionym jurorem.