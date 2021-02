Julia Wieniawa z torebką za 9000 zł. Podobne w stylu tego hitowego modelu znajdziecie już za 99,99 zł

Julia Wieniawa to jedna z najlepiej ubranych gwiazd w polskim show-biznesie, i musimy przyznać, że ma prawdziwego nosa to najgorętszych trendów. Młoda aktorka nie po raz pierwszy zachwyciła nas swoją stylizacją, jednak tym razem, całą uwagę skradła torebka, którą z pewnością można określić mianem it-bag. Dodatek, na który postawiła Julia Wieniawa pochodzi z jednego z najsłynniejszych światowych domów mody i choć kosztuje krocie, wiemy gdzie znaleźć jego o wiele tańszą wersję. Torebka za 99,99 zł w stylu takiej za 9 tysięcy złotych?! Tak, to możliwe!

Julia Wieniawa z torebką za 9 tysięcy złotych

Kariera Julii Wieniawy zdecydowanie nie zwalnia tempa. Aktorka opublikowała na swoim InstaStory zdjęcie z Maciejem Musiałowskim, zapowiadając tym samym kolejny projekt, w którym razem wzięli udział. Oczywiście trudno było nie zwrócić uwagi na jej stylizacje, która choć bardzo casualowa, została dopełniona o bardzo stylowy i pożądany element - torebkę Fendi.

Do dresowych spodni i bardzo modnego w tym sezonie kożuszka, Julia Wieniawa wybrała brązową-zieloną torbę na ramię ze skóry cielęcej. Fendi Flip zdecydowanie przyciąga uwagę, a to za sprawą grubego, ozdobnego paska z logo marki, który działa w stylizacji niczym biżuteria! Co więcej, ten kultowy model występuje również w beżowym odcieniu. Niestety, za taką przyjemność musimy zapłacić dokładnie 9 029,00 zł.

Okazuje się, że bardzo podobną torebkę dostaniemy w Mohito i to za jedyne 99,99 zł! Beżowa tote bag z szerokim ozdobnym paskiem w geometryczne wzory, który pozwala nam na regulacje długości, a do tego jest dwustronny.

Masz już w swojej szafie torebkę na ozdobnym pasku? Jeżeli nie, warto zainwestować w nią podczas trwających wyprzedaży. Ten model jeszcze na długo nie wyjdzie z mody.