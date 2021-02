Julia Wieniawa jest jedną z gwiazd, która zdecydowanie nie może narzekać na brak kolejnych projektów. Niedawno otworzyła własną markę kosmetyków, projektuje ubrania, a ostatnio przeprowadziła się do swojego nowego mieszkania, gdzie idealnych miejsc do fotografowania nie brakuje. Aktorka właśnie zaprezentowała się w bardzo seksownej stylizacji, która świetnie sprawdzi się na Walentynki, a do zdjęcia pozuje w swojej imponującej garderobie. Ten look zachwycił fanki gwiazdy i stał się źródłem inspiracji. Bardzo kobieca sukienka Julii Wieniawy do tanich nie należy i kosztuje 890 zł, ale znalazłyśmy dla podobne modele w świetnych cenach...

ZOBACZ WIDEO Nowa sypialnia Julii Wieniawy to majstersztyk! Aktorka wprowadziła się już do nowego mieszkania i pokazała kolejne pokoje 00:56

Julia Wieniawa w seksownej sukience na Walentynki za 890 zł!

Walentynki zbliżają się wielkimi krokami, a w ostatnim czasie źródłem inspiracji stają się stylizacje gwiazd i blogerek publikowane na Instagramie. Julia Wieniawa, która jest jedną z najlepiej ubranych gwiazd pochwaliła się właśnie nową bardzo kobiecą stylizacją, która może stać się inspiracją do stworzenia własnego zestawu na randkę. Sukienka, którą wybrała dla siebie Julia Wieniawa to propozycja od marki Verla. Jedwabny model kosztuje 890 zł i wygląda imponująco z asymetrycznym dołem i ozdobnymi rękawami. Gwiazda do tego wybrała prostą fryzurę, a makijaż wykonała kosmetykami własnej marki Jusee.

Jeśli spodobał Wam się zestaw Julii Wieniawy mamy dla Was dobrą wiadomość! Podobny look stworzycie, robiąc zakupy w sieciówkach, a jak wiadomo od 1 lutego galerie handlowe znów są otwarte. Czerwoną sukienkę mini kupicie w Sinsay za 19 zł, a w H&M znajdziecie satynową seksowną propozycję za 39 zł. Wybierzecie się na zakupy?

Zobacz także: Katarzyna Cichopek z torebką za 9 tysięcy. Kobiety o niej marzą! Wiemy, gdzie kupisz podobną za 50 złotych

Instagram / juliawieniawa

Dopasowaną seksowną sukienkę w kolorze ognistej czerwieni znajdziemy w Sinsay. Ciekawa propozycja z bufkami jest obecnie przeceniona na 19,90 zł.

Mat. prasowe

Czerwoną satynową sukienkę znajdziecie też w H&M. Ten model idealnie sprawdzi się na wiele okazji i jest obecnie przeceniony z 99 zł na 39 zł.