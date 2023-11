Julia Wieniawa odpoczywała w ostatnich dniach w Paryżu ze swoim ukochanym, Baronem. Oboje są bardzo zapracowani, dlatego cieszą każdą chwilą, którą mogą spędzić razem. Pobyt w Paryżu to również świetna okazja do tego, aby zrobić piękne zdjęcia na tle znanych wszystkim zabytków. Julia pochwaliła się nimi na Instagramie. My zwróciliśmy uwagę na jedną z jej stylizacji, która skradła nasze serca!

Reklama

Julia Wieniawa w sukience marki Self Love

Julia Wieniawa na jednym ze zdjęć z wakacji w Paryżu pozuje w uroczej sukience w stylu hiszpańskim w kolorze pudrowego różu. Co ciekawe, jest to projekt polskiej marki Self Love. Na ich stronie internetowej możecie dokładniej przyjrzeć się tej jedwabnej sukience wiązanej w talii paskiem. Model Ravello kupicie teraz za 1090 zł.

Julia Wieniawa do tej dziewczęcej sukienki dobrała czarną torebkę Gucci oraz delikatną biżuterię. Jak wam się podoba ta stylizacja?

Sukienka, którą wybrała Julia, pochodzi ze sklepu Self Love

Mat. prasowe

Podoba się wam?

Mat. prasowe