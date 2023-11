3 z 7

Skórzana kurtka to marka Epuzer. Ozdobiona jest rysunkami ukraińskiego artysty Just Flawless. Kupicie ją na stronie www.shopepuzer.com za ok. 5000 zł, ale aktualnie jest przeceniona na ok. 3600 zł.

Warto dodać, że w ubraniach marki Epuzer pojawiły się m.in. Shakira i Christina Aguilera!

